午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１２５５、値下がり銘柄数は２８２、変わらずは３０銘柄だった。業種別では３３業種中３２業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、金属製品、情報・通信、電気機器、化学、空運など。値下がりは鉱業のみ。 出所：MINKABU PRESS