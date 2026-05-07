11月8日に開かれる「おかやまマラソン2026」でランナーの受け付け、誘導などにあたる団体ボランティアの募集が始まりました。 中学生を除く15歳以上、5人以上の団体で4000人程度を募っています。 募集期間は7月31日までですが、先着順で募集人数に達した時点で締め切るということです。また、個人ボランティアも6月1日から募集が始まります。