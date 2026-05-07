ケチャップに納豆ご飯まで！食べこぼしのストレスが激減する掃除術▶【写真付きで解説】もう怖くない！うっかりこぼした調味料を一発で拭き取る神ワザ食事中、うっかりテーブルにこぼしてしまった調味料やドレッシング。焦ってティッシュで拭き取ろうとしたら、かえって汚れが広がってしまい「ティッシュを無駄にたくさん使ってしまった……」という経験はありませんか？そこで今回は、SNSで話題の「テーブル汚れを一瞬できれ