パルマ・カルチョに所属する日本代表GK鈴木彩艶が、FIFAワールドカップ2026に向けた思いを明かした。6日、FIFA（国際サッカー連盟）公式サイトが伝えている。2022年7月に日本代表デビューを果たし、これまで通算23試合に出場している現在23歳の鈴木にFIFAも注目している模様で、卓越した身体能力に恵まれ、ヨーロッパでの経験によって磨き上げられた同選手は、的確な判断力と冷静沈着な精神力を兼ね備えていることから、今後10