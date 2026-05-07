ドリコムは、ディズニーの世界を歩いて楽しむ位置情報アプリ「Disney STEP（ディズニー ステップ）」に現実の風景とキャラクターを融合させる新機能「ARカメラ撮影機能」を追加した。スマートフォン（スマホ）をかざすだけで、ミッキーたちがその場にいるかのように登場する。●現実とディズニーが融合、「ARカメラ」で特別な1枚を撮影ARカメラ撮影機能は、スマホのカメラを通じて、現実の街並みや公園、自宅周辺などにミッキ