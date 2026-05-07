パリ・サンジェルマン（PSG）を率いるルイス・エンリケ監督が、2年連続でチャンピオンズリーグ（CL）決勝に進出した喜びを口にした。CL準決勝セカンドレグが6日に行われ、PSGはバイエルンと対戦。乱打戦となったファーストレグを5−4で先勝して迎えたアウェイでの一戦は、3分にウスマン・デンベレが先制点を決めると、90＋4分にハリー・ケインに得点を許したものの、このまま1−1で終え、2試合合計6−5で決勝進出を決めた。