【写真】美脚が際立つ花柄ワンピとジャケットのコーデ姿の白石麻衣 白石麻衣が自身のInstagramを更新し、美脚際立つ衣装姿の近影を披露した。 ■白石麻衣が『1億2000万人のありがとう！歌の感謝祭』にゲスト出演 白石は、5月6日に放送された『1億2000万人のありがとう！歌の感謝祭』（日本テレビ）に出演。Snow Manの渡辺翔太と俳優の波瑠がMCを務めた同番組に、白石はゲストとして華を添えた。 白石は「『1億2000万