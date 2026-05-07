【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ヨルシカの最新曲「あぶく」のMVが、アメリカをはじめとするYouTubeランキングにチャートインし、世界の視聴者を釘付けにしている。 ■「まるで一本の映画みたいだった」MVコメント欄に世界中からの投稿が殺到 「あぶく」は、2026年春に放送がスタートしたTVアニメ『LIAR GAME』のオープニングテーマに起用されており、トートロジー（同語反復