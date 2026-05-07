助川電気工業 [東証Ｓ] が5月7日後場(15:00)に決算を発表。26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の経常利益(非連結)は前年同期比12.2％増の7.9億円に伸びた。 併せて、通期の同利益を従来予想の11.9億円→12.9億円(前期は11.7億円)に8.4％上方修正し、増益率が1.1％増→9.6％増に拡大し、従来の3期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月