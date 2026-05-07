豊トラスティ証券 [東証Ｓ] が5月7日後場(15:00)に非開示だった業績見通しを発表。26年3月期の業績予想は連結経常利益が前の期比3.0倍の63.6億円を見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しと発表した。 同時に、期末一括配当は引き続き未定とした。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 （1）連結業績見込み当連結会計年度における我が国経済は、米国の相互関税政策の影響が顕在化するなか、外需