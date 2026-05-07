ヤマト [東証Ｓ] が5月7日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比15.8％増の61.2億円に伸びたが、27年3月期は前期比15.0％減の52億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を56円→60円(前の期は45円)に増額し、今期も前期比17円増の77円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比4.0％減の17.7億円に減ったが、売上営業利益率は前年同期の1