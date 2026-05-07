櫻島埠頭 [東証Ｓ] が5月7日後場(15:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の3億8000万円→4億0400万円(前の期は2億9900万円)に6.3％上方修正し、増益率が27.1％増→35.1％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の8900万円→1億1300万円(前年同期は1億5100万円)に27.0％増額し、減益率が41.1％減