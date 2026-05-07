日東富士製粉 [東証Ｓ] が5月7日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比21.1％減の43.8億円になったが、27年3月期は前期比7.2％増の47億円に伸びる見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は70円とする方針で、株式分割を考慮した実質配当は前期配当と変わらない。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比28.3％減の9億円に減り、売上営業利益率は前年同期の6.5％→4.3％