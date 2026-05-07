7日15時現在の日経平均株価は前週末比3485.92円（5.86％）高の6万2999.04円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1255、値下がりは282、変わらずは30と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を804.53円押し上げている。次いでアドテスト が534.61円、東エレク が413.33円、イビデン が201.13円、ファストリ が198.72円と続く。 マイナス寄与度は14.88円の押し