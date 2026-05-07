中国は2026年5月1日から、国交のあるアフリカ53カ国に対し、ゼロ関税措置を全面的に実施します。2024年12月から、中国はすでにアフリカ33カ国に対し、全税目の製品を対象にゼロ関税待遇を適用してきました。今回新たに、エジプト、南アフリカ、アルジェリアなど、「後発開発途上国に該当しない」アフリカの国交樹立国20カ国が加わり、特恵税率の形で2年間実施されます。これにより、中国は国交のあるすべてのアフリカ諸国に対して