米マリオット・インターナショナルは７日、大阪市西成区内に、「シティエクスプレスｂｙマリオット」ブランドのビジネスホテル２館を開業した。ＪＲ新今宮駅前の「大阪新今宮」と、大阪メトロ花園町駅近くの「大阪難波南」で、西成区で外資系ホテルが開業するのは初めてという。西成区は労働者の町・あいりん地区で知られる。新今宮駅周辺は、通天閣や新世界が外国人観光客らに人気で、２０２２年には星野リゾートが駅北側に都