人手や財源の不足を補おうと、市区町村が住民向けの窓口業務の改革を進めている。ＡＩ（人工知能）などのデジタル技術を活用して案内や住民票交付といった業務の効率化を図る動きが目立ち、住民側の利便性向上につながることから総務省も取り組みを支援している。識者は、デジタル技術を苦手とする高齢者らへの対応も重要だと指摘している。（柳沼晃太朗）◇「どのようなご用件でしょうか」。東京都港区の芝地区総合支所の入り