今国会では党首討論がいまだに開催されておらず、野党は５月以降の毎月開催を与党に求めている。一方、開催された場合には過去最多となる野党６党が参加し、持ち時間はそれぞれ３〜１２分間に細分化される見通しだ。党首討論は２大政党制の英国をモデルに導入された経緯があり、多党化の時代では議論が深まらないとの見方が広がっている。党首討論は、首相と野党党首が１対１で丁々発止の論戦を繰り広げることを目的として、２