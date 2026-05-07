冤罪の可能性がある場合の再審、裁判のやり直しの制度見直しを巡り、自民党は7日午後から法務省が提示した案について協議しています。自民党・鈴木司法制度調査会長：法務省にもしっかり汗をかいていただいて。抗告についての原則の禁止であるとか様々そうした点についての改正案をさらに修正した形でお示しをいただく。7日午後２時から始まった自民党の部会に法務省が示した再審制度の見直し案は、裁判所が再審を決定した場合、検