新日本プロレスは７日、ＳＴＲＯＮＧ無差別級王者のボルチン・オレッグが左ヒジ負傷により今後のシリーズを欠場すると発表した。復帰時期は未定としている。ボルチンは左ヒジにテーピングをして試合に臨んでおり、３日の福岡国際センター大会では、極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」を率いるＮＥＶＥＲ無差別級王者の成田蓮に挑戦するも敗れた。また６日唐津大会ではウルフアロン＆タイガーマスクと組み、成