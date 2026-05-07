Image: Raymond Wong / Gizmodo US 画像はWH-1000XM6 噂と期待が混じりあうソニーの超プレミア新型ヘッドホン「Sony 1000X The ColleXion」。どれほどプレミアかというと、常に世の中のヘッドホン最高峰クラスに位置するWH-1000XM6の上をいくほど。ネタ元のDealabsの署名リーカーBillbil-Kunが、1000X The ColleXionの製品画像らしきものを公開。Redditユーザーがリーク画像を入手したのだと