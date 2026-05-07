15年間の歩みを象徴する特別な一着が登場湘南ベルマーレは5月7日、オフィシャルサプライヤーであるPENALTYとの15シーズン目を記念した「BELLMARE×PENALTY 15シーズン記念ユニフォーム」を発表した。2012年から湘南のサプライヤーと務めるPENALTY。現在行われている特別リーグが最後となっている。今回の記念ユニフォームは、PENALTYが手掛けた歴代ユニフォームの要素を1枚に集約したデザインが特徴。背番号とネームのシート