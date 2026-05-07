女優の見上愛と上坂（こうさか）樹里がダブル主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜・前８時）は８日に、第３０話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）高熱で倒れ、声が出ない多江（生田絵梨花）。心配したりん（見上愛）や直美（上坂樹里）たちが看護のために次々と部屋に押しかけるが、なかなかうまくいかない。バーンズ（エマ・ハワード）は、皆に課題を思い出すよ