俳優の磯村勇斗とオク・テギョンがダブル主演を務めるNetflixシリーズ『ソウルメイト』が、動画配信サービス「Netflix」で5月14日より世界独占配信される。これに先駆け、全8話のエピソードタイトルと場面写真8点が一挙解禁された。【画像】EP2以降の場面写真（全8話）本作は、互いの孤独に引き寄せられるように出会った2人の青年、琉（磯村）とヨハン（オク・テギョン）が、ベルリン、ソウル、東京の3都市を舞台に、約10年に