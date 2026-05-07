タレントの南明奈（36）が『第18回ベストマザー賞2026』（主催・日本マザーズ協会）のタレント部門を受賞し、7日、都内で開催された授賞式に登壇。子育てで意識していることを語った。【全身ショット】清楚なふんわりワンピースを着こなした南明奈南が子育てで大事にしていることは、「食事の時間がいやだと思わせないようにすること」だという。“苦手な食材を無理に食べさせないこと、食事の際は食材や料理名を伝えながら食