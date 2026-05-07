「第18回ベストマザー賞2026」が7日、都内で行われた。芸術部門で受賞した映画監督の安藤桃子氏（44）は「感無量で泣きそう。心から感謝申し上げます。人生で1位ぐらいびっくりして、なんで私？と叫びました」と喜んだ。11歳の長女の母で、高知県と東京の2拠点で暮らす日々を送る。この日は母でエッセイストの安藤和津（78）と父で映画監督の奥田瑛二（76）に長女を預けて東京で行われた授賞式に出席したといい、「私1人では到