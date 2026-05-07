韓国の前首相、韓悳洙被告【ソウル共同】韓国の尹錫悦前大統領による「非常戒厳」宣言に加担したとして、内乱首謀ほう助などの罪に問われた前首相、韓悳洙被告（76）の控訴審で、ソウル高裁は7日、懲役15年（求刑懲役23年）を言い渡した。1月の一審ソウル中央地裁は15年の求刑を大幅に超える懲役23年としていたが、高裁は一部を無罪と判断、減刑した。判決によると、韓被告は2024年12月3日、戒厳令を違憲で違法と認識しながら