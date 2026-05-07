テレビプロデューサーの佐久間宣行氏（50）が6日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）」（水曜深夜3・00）に出演。SNSのDMで送られてくる驚きのメッセージを明かす場面があった。リスナーからの「人気アーティストのライブチケットが当てた時に“当たった”と言うと知り合いでもない人からいきなり『譲ってくれませんか』とリプされることが何回もあったので、絶対にチケットを当てたことは言わ