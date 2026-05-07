「第18回ベストマザー賞2026」授賞式が7日、都内で行われた。タレント部門で選出された南明奈（36）が受賞の喜びを語った。同賞の受賞はすぐに夫でお笑いタレントの濱口優に伝えたといい「息子には『素敵なママって言ってもらえたよ』と伝えたいです」と笑顔を見せた。3歳の長男の子育てで、1番大事にしていることは「食事の時間が嫌だと思わせないようにすること」とした。「苦手な食材を無理に食べさせないようにしたり、まだ