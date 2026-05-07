飼い主さんとお散歩中の柴犬さん、なぜか突然『急な斜面』を駆け上がり…。思った以上に得意げで誇らしげな光景が話題になっています。 思わず笑顔になってしまう微笑ましい光景は、記事執筆時点で259万回を超えて表示されており、4.9万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：『急な斜面』を駆け上がる犬→思った以上に『得意げな表情』】 急な斜面を駆け上がる柴犬 Xアカウント『@roku125shiba』に投稿さ