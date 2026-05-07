日本代表の三笘薫が所属するブライトンでプレイするオランダ代表DFヤン・ポール・ファン・ヘッケは今夏の移籍市場で争奪戦になるようだ。現在25歳のファン・ヘッケは2020年9月にオランダのNACブレダからブライトンに加入。ヘーレンフェーン、ブラックバーンへのレンタル移籍を経て、2022年夏復帰した。初年度こそ出場は限定的だったが、その後は定位置を確保し、今シーズンはここまで公式戦37試合に出場するなどチームの守備の要と