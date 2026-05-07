“片側4扉”のロングシートにJR東日本は2026年5月7日、中央本線（高尾駅〜塩尻駅間）・篠ノ井線（塩尻駅〜篠ノ井駅間）・信越本線（篠ノ井駅〜長野駅間）に新型車両E131系を投入すると発表しました。【画像】ついに公開！これが中央本線に導入される新型車両のイメージですE131系は、2021年から関東の房総地区や宇都宮線、相模線、鶴見線、仙石線などに導入されています。今回導入されるE131系のカラーリングは、現行の211系を