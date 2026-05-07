女優の黒島結菜（29）が7日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。仲の良い女優について語った。芸能界に仲の良い人はいるかと問われ、黒島は「私は杏さんと仲良くさせてもらっています」と杏と10年来の友人であると打ち明けた。2人がTシャツ姿でキッチンで抱き合うショットが公開されると「これは杏さんがパリに移住するっていう最後の夜、友達と集まって、最後にハグしている写真です」と笑