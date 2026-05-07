◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦報知新聞社後援ワールドレディスサロンパスカップ第１日（７日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）２年連続出場の１７歳のアマチュア、呉受旻（オ・スミン、韓国）が４バーディー、２ボギーの７０をマークし、暫定３位につけている。東Ｃで行われた昨年は通算１４オーバーで６８位と苦しんだが、今年は好発進。１１番でボギーが先行したが、「ハッとした。あまり欲を出さ