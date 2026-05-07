楽天のホセ・ウレーニャ投手（34）が来日後初めて中5日で、8日の西武戦（ベルーナドーム）に先発する。7日は本拠での先発投手練習に参加し、キャッチボールなどで調整。「（中5日は）いいサイン。自分が感覚のいい状態に持ってこられるようにトライしてやってきたので大丈夫」と話した。久保投手コーチは「選手のコンディションを見て状態が良ければ中5日で回したり、それによってちょっと疲れが見えているピッチャーの感覚