広島のドラフト５位・赤木晴哉投手（２２）＝仏教大＝が１軍に合流した。１０日・ヤクルト戦（マツダ）でプロ初先発予定の右腕は、「チームが勝てるピッチングっていうのを心がけてやっていきたい」と意気込んだ。１０日は「母の日」。同戦は「ＣａｒｐＭｏｔｈｅｒ｀ｓＤａｙ２０２６」として開催され、始球式を赤木の母・恵美さんが務める予定だ。偶然、自身の登板日が重なり、「（先発で）投げるっていうふうに言ったら