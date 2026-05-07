【モデルプレス＝2026/05/07】グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）のFUMA（フウマ）と、ROIROM（ロイロム）として活動する浜川路己（ROI）が、5月7日放送の日本テレビ系情報番組「DayDay.」（1部：月〜木あさ9時〜11時10分／金あさ9時〜10時25分）に出演。2人の過去のエピソードに反響が寄せられている。【写真】人気ボーイグループメンバー、練習生時代の仲間との共演ショット◆FUMA＆浜川路己、練習生時代の秘話明か