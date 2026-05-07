Craft Candy Theater「PAPABUBBLE/パパブブレ」は、「ちいかわ」をモチーフにした、初のコラボレーションキャンディを、5月8日から全国の店舗とパパブブレ公式サイトで発売する。◆「ちいかわキャンディBAG」税込980円「ちいかわ」の個性豊かなキャラクターたちの表情を、1cmほどの断面に丁寧に表現した。「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」の仲良しトリオに加え、「くりまんじゅう」や「オデ」まで、愛くるしい表情に仕上げた。