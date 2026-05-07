【ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかV フレイヤ】 2027年7月 発売予定 価格：47,300円 ユニオンクリエイティブは、フィギュア「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかV フレイヤ」を2027年7月に発売する。価格は47,300円。 本商品はTVアニメ「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかV」より美の女神「フレイヤ」を1/6スケー