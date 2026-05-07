上海汽車集団「名爵（ＭＧ）」の車。（ブリュッセル＝新華社記者／孟鼎博）【新華社上海5月7日】中国の自動車大手、上海汽車集団がこのほど発表した同社の1〜4月の新車販売台数は130万2千台に上った。自主ブランドの販売は6.9％増の91万台で、販売全体に占める割合は5.5ポイント上昇の69.9％となった。新エネルギー車（NEV）販売は2.8％増の41万2千台で、うち電子商取引（EC）大手アリババグループなどと共同で設立した電気自