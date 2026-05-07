【新華社騰衝5月7日】中国雲南省騰衝（とうしょう）市明光鎮の大竹壩村で、ズミ（バラ科リンゴ属）の花が見頃を迎えている。白い花が枝いっぱいに咲き、牛や羊が草地をゆったり歩く姿と相まって、牧歌的な景観を形作っている。