日清ヨーク株式会社は7日、『たまごっち』とコラボレーションすることを発表した。10日より「ピルクル400×たまごっち みんなでつづけよう！キャンペーン」を実施する。【画像】このキャラ知らない！『たまごっち』ピルクル400のコラボパッケージ全種類キャンペーンは、11日より数量限定で新登場する『ピルクル400』と『たまごっち』のコラボパッケージの発売に合わせて実施。対象商品を購入し応募すると、まめっち、みみっち