元「A.B.C―Z」のタレント河合郁人（38）が、6日放送のTBS系料理番組「滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん」（月〜金曜前9・55）にゲスト出演。プライベートで親交が深い人物を明かした。交流が深い芸能人は誰かと聞かれた河合は「同じ事務所で言うと、『ふぉ〜ゆ〜』の辰巳雄大、『Kis-My-Ft2』の藤ヶ谷かな」と応答。「藤ヶ谷とは2年連続でアメリカ旅行行ったり」と明かした。これに和田が「古着好き同士だ」と反