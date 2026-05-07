地震で被災した熊本県八代市の新庁舎建設をめぐり、準大手ゼネコンに便宜を図った見返りに6000万円の賄賂を受け取った疑いで八代市議会議員らが逮捕されました。あっせん収賄の疑いで逮捕されたのは、八代市議の成松由紀夫容疑者（54）と元市議の松浦輝幸容疑者（84）です。成松容疑者らは、熊本地震で被災した八代市の庁舎の建て替え工事をめぐり、前田建設工業側が落札できるよう市の職員に働きかけた見返りとして、2021年6月、