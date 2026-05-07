レゾンデートル株式会社（東京都新宿区）は、このほど「既婚者の男女関係」に関する調査結果を発表しました。それによると、夫婦仲が悪い層は「GWを一緒に過ごしたい」と回答した割合が1割強にとどまることがわかりました。では、夫婦関係とGWの過ごし方にはどのような違いが見られたのでしょうか。【調査結果】今年のGWは夫婦で何をしますか？調査は、全国の20〜59歳の既婚男女2000人（10歳刻みで男女各250人）を対象として、2026