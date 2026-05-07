「←これが、こう→」【アフター写真】手のひらサイズから2年でこの貫禄です！笑そんな一言とともに投稿された元保護猫のビフォーアフター写真が、大きな反響を呼んでいます。写っているのは、元保護猫の「チャッピー」ちゃん（2歳・女の子）。1枚目は、手のひらにすっぽりとおさまって眠る、はかなげなほど小さな子猫時代の姿。そして2枚目には、アーモンド型の美しい瞳とつややかな毛並みを携え、健康的に成長した現在の姿が収め