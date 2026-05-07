中国が独自に育成した第１陣となる4人の飛行船操縦士が5月6日、中国民用航空局が発行した商用操縦士免許を取得し、免許保持者として正式に勤務を開始しました。 今回商用操縦士免許を取得した4人は、顧客企業と有人飛行船の開発部門に所属しており、業界の重要な分野を網羅しています。操縦士の教育・訓練は民用航空局が認可した訓練要綱に厳格に従い、理論、シミュレーション、実技の全工程にわたるカリキュラムが設けられていま