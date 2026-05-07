初のMT搭載！ 新型「フェアレディZ NISMO」実車公開！2026年5月5日、富士スピードウェイで開催された「DUNLOPオールフェアレディZミーティング2026」にて、マイナーチェンジ版の日産「フェアレディZ」（2027年モデル）が披露されました。全世代のフェアレディZが一堂に集結するこのイベントは、オーナーズクラブ「S30Z CAR.JP」が主催。日産自動車やNISMO、タイヤを供給するダンロップに加え、多くのパーツショップも顔を揃え