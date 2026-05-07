タレントで「コント赤信号」リーダーの渡辺正行（70）が、7日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。ライフワークの剣道で昇段したことを報告した。今年1月の誕生日で古希を迎えた渡辺は「“古希”っていう言葉の響きで、おじいさんになったなっていう。そういう感じです」と打ち明けたが、2月の剣道7段審査会では、見事合格し昇段した。渡辺は「自分で言うのもナンですけど、凄いんです」とニヤ