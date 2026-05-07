◇女子ゴルフツアーワールド・サロンパス・カップ第1日（2026年5月7日茨城・茨城GC西C＝6718ヤード、パー72）メジャー第1戦が開幕し、第1ラウンドが行われた。ツアー未勝利の福山恵梨（33＝松辰）は5バーディー、1ボギーの4アンダー68をマークした。ホールアウト時点で単独首位に立った。「朝イチでバーディー、バーディーと来たので、凄く気持ち良くスイングもパットもできた」。序盤で波に乗った。1番で2メートルにつ